Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da birlikte proje geliştirdiği öğretmenini kaybeden ve ailesiyle birlikte Elazığ’a gelerek eğitimine devam eden Tunahan Meriç, hayali olan güneş enerjili yarış dronunu yaptı. Dronu geliştirerek TEKNOFEST’e katılmak isteyen Meriç’in hedefi öğretmeni Eyüp Aşkın için birincilik elde etmek.

Adıyaman’da Teknokent Koleji’nde eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Tunahan Meriç (15), öğretmeni Eyüp Aşkın ile birlikte güneş enerjili dron yapmak için proje geliştirdi. Öğretmeni ve Tunahan’ın hayalleri depremle yarım kaldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde öğretmen Eyüp Aşkın hayatını kaybederken, Tunahan ise ailesiyle birlikte Elazığ’a taşınmak zorunda kaldı. Elazığ Marmara Eğitim Kurumları’nda öğrenimine devam eden Tunahan, yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Buradaki öğretmenlerinden de büyük destek alan Tunahan, güneş enerjili yarış dronu yaptı. Bataryanın üzerindeki güneş paneli ile havadayken bile şarj olabilen ’Nemrutkopter’ isimli dron, saatte 120 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Yarım kalan hayalini gerçekleştiren Tunahan Meriç’in hedefi TEKNOFEST’e katılarak öğretmeni Eyüp Aşkın adına birinci olmak.

’’Depremle birlikte hayallerim yarım kaldı’’

Deprem nedeniyle Adıyaman’dan Elazığ’a geldiklerini anlatan Tunahan Meriç, “Projelerimi burada devam ettiriyorum. Eski okulumda projelerim yarım kaldı. Hocam vardı, dronu onunla beraber yapacaktık. Öğretmenimi depremde kaybettim. Burada diğer öğretmenlerimle birlikte bir dron yaptık. O zamanlar okulumuza bir polis gelmişti. Onda dron vardı ama normal değildi. Sert hareketler yapıyor, her yerin arasından geçiyor, keskin viraj alıyordu. Daha sonra ben de bu işi yapabilir miyim dedim. ’İstersen olur’ dedi. Ailem de bana destek çıktı. Bir tane de hocam vardı ve arkamda çok durdu. Eyüp öğretmenimi deprem nedeni ile kaybettim. O olsa daha güzel şeyler de yapabilirdim. Depremle birlikte okulum, hayallerim ve hayatım yarım kaldı. Bu yarım kalan hayallerimi Elazığ’da gerçekleştiriyorum. Dron, her türlü hareketi yapabiliyor. Rüzgara ve güneşe dayanıklı. Saate 120 kilometre hıza çıkabiliyor. En düşükte iken dakikada bin 950 devir yapıyor, en yüksekte ise 19 bin 500 devir yapıyor. 5 inç 3 bıçaklı pervane daha ağır yükler taşıyabiliyor. 2 bıçaklı pervaneli modelim de var. O da daha hızlı gidebiliyor. Güneş paneli 4.2 volt bataryaya destek çıkıyor. Bir nevi havadayken şarj oluyor. TEKNOFEST’e gidip depremde kaybettiğim Eyüp hocamı temsil etmek istiyorum. Onun adına birinci olmak istiyorum” dedi.

Tunahan Meriç’in öğretmeni Dilber Özdemir de, ’’Adıyaman’dan gelen öğrencimizin tek hayali dron yapmaktı. Geldiği okulda proje hocasını kaybettiği için projesi yarım kalmıştı. Biz bu okulda Tunahan’ın hayalini gerçekleştirdik’’ diye konuştu.