TTekirdağ itfaiye ekipleri Hatay İskenderun’da arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler bir binanın enkazında yaptıkları çalışmada 15 yaşındaki kız çocuğunu depremden 53 saat sonra kurtardı.

TTekirdağ itfaiye ekipleri Hatay İskenderun’da arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler bir binanın enkazında yaptıkları çalışmada 15 yaşındaki kız çocuğunu depremden 53 saat sonra kurtardı.

Tekirdağ itfaiye ekipleri, Hatay İskenderun’daki deprem bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, depremde çöken binaların enkazından yaralı kurtarmaya devam ediyor.

53 saat sonra kurtarıldı

İtfaiye ekipleri Hatay İskenderun’da çöken bir binanın enkazında yaptıkları arama çalışmalarında 15 yaşındaki Gül, yıkıntıların arasından kurtarıldı. Kurtarılan Gül, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.