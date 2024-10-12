Nihat Yılmaz Cami yenilerek ibadete açıldı.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde camiler hasar görmüştü. Hasar gören camiler tek tek yıkılarak yerine yenileri yapılıyor. Kiremit Ocağı Mahallesindeki cami de hayırsever Nihat Yılmaz tarafından yeniden yaptırılan Kiremitocağı Mahallesi Ertan-Nihat Yılmaz Cami protokolün katılımıyla ibadete açıldı.

Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan dualarla açılışı yapıldı. Vali Aslan, hizmete alınan caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı hayırsever Yılmaz ailesine teşekkürlerini ileterek, vatandaşları hayırda yarışanlardan olmaya davet etti.