Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğindeki Değişiklik” ile depremde yıkılan ya da hasar gören köy evlerine parsel kolaylığı sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğindeki Değişiklik” ile deprem bölgesindeki köylerde parsel büyüklüğü yetmeyen vatandaşların da evlerini yerinde inşa etmesinin önünü açtı. Yönetmeliğin detaylarını paylaşan Bakan Kurum, “Köy evlerinde yerinde dönüşümü tıkayan bazı konuların çözümü için yönetmeliğimizi güncelledik. Depremde hasar gören ya da yıkılan; ancak imar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyen hemşehrilerimiz de artık yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.