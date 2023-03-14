Hassa’da 4 kişilik bir aile, depremde yıkılan evlerinden betonları tutan traktör ve minibüs sayesinde kurtuldu. Eşi ve çocuklarıyla enkazdan çıkan Bestami Kodaz o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin yaşadığı evin depremden sonraki hali dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’ın birçok köyünde de büyük yıkım yaşandı. Hassa’daki 245 haneli Hacılar Köyü’nde deprem sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda vatandaş yaralandı ve evsiz kaldı. Depremde evini kaybeden vatandaşlardan Bestami Kodaz, o gece yaşananları ve ailesini hayatta tutan olayı anlattı. Kodaz, depremi hissettikleri anda dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak yaşadıkları evin üzerlerine yıkıldığını söyledi. Kodaz’ın anlattığına göre, betonlar alt kattaki depoda duran minibüs ile traktörün üzerine düşünce bir yaşam alanı oluştu ve ailesi ile birlikte hayatta kaldı. Bestami Kodaz, traktör ve minibüsün canlarını kurtardığını söyledi.

“Traktör ve minibüsün sayesinde canımızı kurtarmış olduk”

Konuşurken sık sık duraklayarak gözyaşı döktüğü görülen ev sahibi Bestami Kodaz, “Deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçer diye bekledik, geçmeyince dışarı çıkmaya çalıştık. Tam merdivenlere geldiğimizde evimiz çöktü. Dört kişiydik. Gördüğünüz yerden buraya düştük. Beton da arabanın altında kaldı, bizi sıkışmaktan kurtardı. Traktör de enkazın altındaydı. Traktör ve minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk, o aradan çıktık. Eşim ve iki de oğlumlaydık. Ufak tefek sıyrıklarla çıktık. Hanımın kolunda kırık var, bir oğlumun başı yarıldı” dedi.

Bestami Kodaz ve ailesinin yaşadığı evin depremden sonraki hali dron ile havadan görüntülendi.