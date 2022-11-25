Öte yandan, ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde depremde Gaziantep Caddesi’nde bulunan eğlence merkezi sarsıntıya dayanamayarak yıkılmıştı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin enkazının kaldırılması için çalışma başlattı. Çalışmalarının gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan eğlence merkezinin enkazı belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

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