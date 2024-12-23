Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki Maarif Mahallesi Camii’nin yeniden inşası, bölge halkının desteğiyle hızla devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin ikinci merkez üssü Ekinözü’nde yaralar sarılıyor. İkinci depremde yıkılan Ekinözü’ndeki caminin yeniden yapımına başlandı.

Maarif Mahallesi Camii’nin yeniden inşası sadece fiziksel bir yenilenme değil, aynı zamanda toplumsal bir sembol haline geldi. Hayırseverlerin ve gönüllülerin destekleriyle hızla ilerleyen projede, inşaatın tamamlanmasıyla cami, ibadetlerin yanı sıra sosyal etkinlikler için de bir merkez olacak.

İnşaat süreci, hayırseverlerin maddi ve manevi katkılarıyla ilerlerken, bu proje Ekinözü’nün yeniden ayağa kalkmasında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.