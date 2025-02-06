Bursa İnegöl Belediyesi İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen programda şehirdeki inşaat mühendisleriyle beraber 6 Şubat Depreminde zarar gören binaların proje ve uygulama örneklerini inceledi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde bir yandan farkındalık çalışmaları ve anma programları düzenlerken, bir yandan da atılması gereken adımlar üzerine konunun paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdü. İnegöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İnegöl Temsilciliği ile birlikte 6 Şubat Depreminde zarar gören binaların proje ve uygulama örneklerini İnşaat Mühendisleri ile birlikte bir kez daha inceledi.

Çarşamba akşamı İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası çok amaçlı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Atilla Erdem, İnegöl temsilcisi Semih Ulusoy ve İnegöl’deki inşaat mühendisleri katıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da toplantı öncesi inşaat mühendislerine yönelik bir selamlama konuşması yaptı. Taban, burada deprem gerçeği ve İnegöl Belediyesi’nin bu alanda attığı adımlara da değindi.

Programda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hazırladığı sunum yapıldı. Sunumda özellikle deprem gerçeği ve statik proje-uygulama hatalarına odaklanıldı. Katılımcılara deprem gerçeğini ve yapı güvenliği konusundaki sorumluluklarını hatırlatmak ve İnegöl’de daha güvenli yapılar inşa edilmesi konusunda bilinç oluşturmayı amaç edinen organizasyonda, 6 Şubat depreminde zarar gören binaların proje ve uygulama örneklerini de İnşaat Mühendisleri ile inceledi ve orada yapılan hatalar görülmüş oldu.