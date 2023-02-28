Hatay’da depremde ahırı yıkılan yaşlı adam, her gün at arabasıyla kilometrelerce yol giderek hem hayvanlarına yem, hem de ahırını tamir etmek için malzeme arıyor. Depremde hayvanları zarar görecek diye çok korkan yaşlı adam, "Onlar olmazsa benim bir yanım eksik kalır" dedi.

Hatay’da depremde ahırı yıkılan yaşlı adam, her gün at arabasıyla kilometrelerce yol giderek hem hayvanlarına yem, hem de ahırını tamir etmek için malzeme arıyor. Depremde hayvanları zarar görecek diye çok korkan yaşlı adam, "Onlar olmazsa benim bir yanım eksik kalır" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, en çok etkilenen illerden biri de Antakya oldu. Deprem nedeniyle, Narlıca Mahallesi’nde oturan 70 yaşındaki Hüseyin Okuyan’ın evinin önünde bulunan ahırın tavanı çöktü. Ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvana şans eseri zarar gelmezken, onlara gözü gibi bakan yaşlı adam her gün at arabasıyla kilometrelerce yol giderek hem yem alıyor, hem de ahırının tamiri için gereken malzemeleri getiriyor. Depremde hayvanlarına zarar geleceği için korkan Okuyan, "Onlar olmazsa benim bir yanım eksik kalır" şeklinde konuştu.

Hayvanları için endişelenen yaşlı adam, "Deprem olduğu zaman çok şiddetli sallandık. Ahırımın tavanı çöktü. İçinde 10 tane büyükbaş hayvanım var, onlara zarar gelecek diye çok korktum. Çok şükür hiçbirine zarar gelmedi. Şimdi atımı alarak şehir merkezine gidip borç harç yem alıyorum. Ahırımı yaptırmak için de malzeme getiriyorum. Allah hayırlısını versin" diye konuştu.