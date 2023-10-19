Adıyaman’ın Tut ilçesi Yaylımlı köyüne bağlı Kıllı mezrası sakinleri depremde yerinden oynayan kaya parçalarının düşmesinden korkuyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde mezranın üst kısımlarında bulunan kayalar yerinden oynadı. Kayalardan bazıları depremle birlikte mezraya doğru kaydı. Mezra sakinleri kaya parçalarının iş makineleriyle kırılmasını veya düşme riski olanların kaldırılmasını istiyor.
Mezra sakinlerinden Hamza Çelik, deprem sonrası kayaların yerinden oynaması nedeniyle korktuklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.
Deprem sonrası kayaların durumu ile ilgili Tut Kaymakamlığına bilgi verildiği öğrenildi.