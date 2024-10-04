Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Hatay’ın Defne ilçesinde yakalanarak ayağındaki kırıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 60 yaşındaki Meryem Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sayesinde yeniden ayağa kalktı. Deprem sonrası 4 kez ameliyat olan Yıldız, düzenli uygulanan fizyoterapi tedavisiyle 6 ayın sonunda yürümeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Sağlık İşleri Dairesi’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli uzman personel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. 6 Şubat depremine Hatay’ın Defne ilçesinde yakalanan 60 yaşındaki Yıldız da bunlardan biri. Depremde eşini kaybeden Yıldız, yıkıntılar arasında kalarak ayağından ağır şekilde yaralandı. Mersin’e getirilerek 4 kez ameliyat edilen Yıldız, ardından Tarsus ilçesindeki Şehitishak Mahallesi’nde kızları ile bir eve yerleşti. Ayağında meydana gelen çoklu kırık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Yıldız’ın durumu, Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne bildirildi. Uzman fizyoterapistlerin nezaretinde düzenli uygulanan 6 aylık tedavinin ardından yürümeye başlayan Yıldız, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma geldi.

"Hayata tekrar tutunmak için gösterdiği azim ve istikrar sayesinde oldu"

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde görevli fizyoterapist Sevgi Dilan Dinsever, depremde enkaz altın kalan Yıldız’ın getirildiği Mersin’de yapılan 2,5 aylık tedavisinin ardından fizik tedavi için kendilerine başvurduğunu anlattı. Dinsever, "Biz ilk geldiğimizde Meryem Teyze’nin vücudunda kırıklar mevcuttu, çok ağrısı vardı ve yürüyemeyecek durumdaydı. Öncelikle ağrısını dindirmeye yönelik uygulamalar yaptık. Daha sonra kısıtlı eklem hareketleri ve egzersizle kaslarını güçlendirdik. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Şu an bağımsız bir şekilde, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor. Hem ev içerisinde, hem ev dışında tek başına hareket edebiliyor. Bu, Meryem Teyze’nin hayata tekrar tutunmak için gösterdiği azim ve istikrar sayesinde oldu" dedi.

"Yatağa bağımlı hale geldim"

Yeniden ayağa kalkan Yıldız ise yıkılan evin kalıntılarından yaralı olarak çıkartıldığında sağ bacak bölgesinden ciddi şekilde yaralandığını ifade etti. Yıldız, "O yıkıntılardan beni zorlukla çıkarttılar. Alıp Mersin’e getirdiler. Bir ameliyat orada geçirdim, sonra bir hastanede 2,5 ay yattım. Sonrasında Tarsus’a yerleştik. Yatağa bağımlı hale geldim. Büyükşehir Belediyesine fizyoterapi hizmeti için başvurduk. 6 ay süren tedavi sonucunda yavaş yavaş yürümeye ve ihtiyaçlarımı kendim görmeye başladım. Başkan Vahap Seçer’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yemek yapabiliyor, markete gidebiliyor"

Meryem Yıldız’ın kızı Manolya Yıldız da annesinin hiç kalkamaz durumda iken, gördüğü tedavi ile yürümeye başladığını vurgulayarak, "Annem yürüyemiyordu, hiçbir şekilde ayağa kalkamıyordu. Tedavi sonucunda yürümeye başladı. Günlük rutin hareketlerde bulunuyor, yemek yapabiliyor, markete gidebiliyor" dedi.