Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremle vatandaşların panik anları görülürken, yaşlı bir adamın can dostu kedisini kurtarma çabası ve kedisini alarak alandan en son çıkması yürekleri ısıttı.

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremle vatandaşların panik anları görülürken, yaşlı bir adamın can dostu kedisini kurtarma çabası ve kedisini alarak alandan en son çıkması yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. Malatya’da günler sonra ortaya çıkan Malatya’da bir camide 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların can havliyle kendilerini dışarı attığı görülürken, yaşlı bir adamın deprem anında ilk önce kedisini almaya çalışması ve peşinden koşması yürekleri ısıttı.

Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde, deprem anından itibaren kedinin sağa sola doğru kaçtığı, yaşlı adamın peşinden koştuğu ve bir süre sonra yakaladığı kedisini omzuna koyarak bulundukları alana geldiği görülüyor. Yaşlı adamın, kedisini pusete koyduktan sonra camiden en son çıktığı anlar görenleri duygulandırdı.