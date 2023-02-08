Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu 25 yaşındaki Taner Kahriman, Antalya’nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu 25 yaşındaki Taner Kahriman, Antalya’nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

2022-2023 sezonu başında 52 Orduspor FK takımından BAL Ligi’nde mücadele eden Manavgat Belediyespor’a transfer olan ve 15 Ocak’ta ara transfer döneminde Kahramanmaraş İstiklalspor ile imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman, Türkiye’yi yasa boğan depremde yaşamını yitirdi. Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Kahriman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taner Kahriman’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Manavgat’a getirildi. Genç futbolcunun cenazesi, Kavaklı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye gencin ailesi, yakınları, vatandaşlar ve sporcu arkadaşları katıldı.

Altınordu altyapısından yetişen ve U15 Milli Takımı forması da giyen Taner Kahriman, sırasıyla Bucaspor, Bursa Nilüfer, Dersim Spor, Serik Belediye, Erbaaspor, Karaköprü Belediye ve 52 Orduspor FK formalarını giydi. 2022-2023 sezonu başında Manavgat Belediyespor’a transfer olan Taner Kahriman, devre arasında Kahramanmaraş İstiklalspor’a transfer oldu.