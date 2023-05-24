Bahçeşehir Koleji, Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin “Sakız ağacım anavatanına geri dönüyor” projesine destek verip 100 adet sakız ağacı fidanını İzmir’in Çeşme İlçesinde toprakla buluşturdu. Öğrenciler tarafından dikilen fidanlarla hem Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Bahçeşehir Koleji ailesi mensuplarının hatıraları yaşatılacak hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Türkiye’nin 65 ilinde 153 kampüsü bulunan BahçeşehirKoleji, Çeşme Belediyesi Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başlattığı “Sakız ağacım anavatanına geri dönüyor” projesine destekte bulundu. Proje çerçevesinde Bahçeşehir Kolejinin İzmir’deki kampüsleri, dünyada sadece Yunanistan’ın Sakız Adasında ve Çeşme Yarımadasında yetişen, uzun ömürlü, kozmetik ve gıda sektöründe kullanımıyla yüksek katma değerli sakız ağaçlarından 100 tanesini toprakla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Ilıca Dörtyol Kavşağına yakın, önceden belirlenen alana gelen Bahçeşehir Koleji öğrencileri, bağışladıkları 100 adet sakız ağacı fidanını öğretmenleri eşliğinde dikti. Etkinlikte, “Sakız ağacı için el ele”, “Ağaçlar dünyanın akciğeridir”, “Sakız ağaçları yeşil altındır”, “Sakız ağacı dik, karbon ayak izini azalt” yazılı pankartları açıp farkındalık oluşturan öğrenciler, sakız ağacı fidanlarının yanına, ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Bahçeşehir Koleji öğrencisi, öğretmeni ve velisinden oluşan 98 kişinin adlarının yazdığı levhaları da dikti.