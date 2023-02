Bilecik’te çok sayıda yardım ve kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilirken vatandaşlar Kızılay’ın kurduğu kan alma aracının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremle sarsılırken, Bilecik kent merkezi ve ilçelerinden bölgeye çok sayıda yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bilecik merkez Atatürk Parkı önünde Kızılay’ın kurduğu kan alma aracının önünde kan vermek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kan vermek için sıra bekleyen Mehmet Tekin, "Deprem için Kızılay’a kan vermeye geldim. Bu deprem çok ani oldu hiç beklemiyorduk. Benim bütün akrabalarım deprem bölgesinde. Daha önce bende deprem yaşadım, ne kadar zor olduğunu biliyorum o yüzden bende burada zorda kalan insanlar için kan vermeye geldim" diye konuştu.

"Sakarya’da depremi yaşamış birisi olarak hemen Kızılay’a koştum"

Sıra bekleyen Yunus Tan ise "Sakarya’da depremi yaşamış birisi olaraktan şu anda Bilecik’te yaşamaktayım bu yüzden Kızılay’ın kan merkezine gönüllü bağışçı olarak geldim. Tüm vatandaşlarımızın da bu şekilde duyarlı olmasını istiyorum. Gün birlik ve beraberlik günü. Tüm halkımızı duyarlı olup kan merkezlerinde kan bağışlamaya bekliyorum" dedi.

"Elimden şu an için kan vermek geliyor"

Doğu Kaya, elinden şu an için başka birşey gelmediğini söyleyerek, "Ülkemizi bugün içerisinde gece saat dört gibi vuran büyük depremde vatandaşlık görevimiz olan kan vermek bunun için Kızılay’a kan bağışında bulunacağız. Elimizden şu an için bu geliyor. Rabbim ülkemizin milletimizin yardımcısı olsun depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalanlara baş sağlığı diliyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın. Elimizden şu an için gelen bu kadar" dedi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi gönüllüsü Ezgi Efiloğlu ise, "Kızılay gönüllüsüyüm şu anda depremden dolayı kan bağışına gelen vatandaşlarımızdan kan bağışı alıyoruz. Burada göründüğü üzere bir sürü sıra var birçok insan geldi, ben de burada görevliyim form dağıtıyorum" ifadelerine yer verdi.