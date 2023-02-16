Yıkıcı depremin vurduğu Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlar da depremden etkilendi. Yaralanan hayvanlar için tedavi merkezi kuruldu.

Yıkıcı depremin vurduğu Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlar da depremden etkilendi. Yaralanan hayvanlar için tedavi merkezi kuruldu.

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Altınşehir Mahallesinde çadır kurularak hayvanlar için tedavi merkezi oluşturuldu.

Veteriner hekimler enkaz altından yaralı çıkartılan ve arama kurtarma esnasında yaralanan arama kurtarma köpeklerini tedavi ediyor.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Reşat Ektiren, “Maalesef Adıyaman ve diğer 10 ilimizde sonra meydana gelen depremde insanlarımız kadar sokak hayvanlarımızla da mağdur oldu. Biz Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü olarak 4 veteriner hekimi buraya görevlendirdik. Aynı zamanda gönüllü veteriner hekim arkadaşlarla da burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an arama kurtarma ekiplerimizin köpeklerinden 2 tanesi buraya geldi. Bunların tedavilerini yapıyoruz. Köpeklerde de ciddi yaralanmalar vardı. Depremin ilk gününden bu yana bu çadır merkezinde hizmetlerimizi vermeyi sürdürüyoruz. Gönüllü veteriner hekim arkadaşlarımız 7/24 buradalar. Burada enkaz altında kalan bugüne kadar yaklaşık 52 hayvanın tedavisi yapıldı. 100- 150 tane hayvanımızın da en yakın barınaklara nakli gerçekleştirdik. Günlük buradan Adıyaman geneline ve ilçelerine mama dağıtımı yapmaktayız. Aynı zamanda buraya gelen yaralı sokak hayvanlarımız ve arama kurtarma köpeklerini burada tedavisi yapılmakta” diye konuştu.