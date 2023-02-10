Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan 140 kişi, Van’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan 140 kişi, Van’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 10 il etkilendi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları ise son sürat devam ediyor.

Depremlerde yaralananlar yaşadıkları şehirlerde ya da yurdun çeşitli bölgelerine gönderilerek tedavi altına alındı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 23 hastanın tedavisine devam edilirken, sağlığına kavuşanlardan 6’sı ise taburcu edildi.

Gazetecilere konuşan 27 yaşındaki Erhan Acar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandığını belirtti. Vatandaşların yardımıyla enkaz altından çıkmayı başardığını ifade eden Acar, “Ne olduğunu anlamadık. Yaklaşık 4 saat enkaz altında kaldım. Babam boşluk tarafındaydı. O beni kurtardı. Bacağım ve ellerim sıkışmıştı. Sıkışan bacağımı çevredeki vatandaşlar çıkardı. Sağlık durumum iyi ve kolumda kırık var” dedi.