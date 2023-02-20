Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybeden berberler Mehmet Bayrakçı ve Enes Tıraş, depremzedeleri gönüllü bir şekilde tıraş ediyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybeden berberler Mehmet Bayrakçı ve Enes Tıraş, depremzedeleri gönüllü bir şekilde tıraş ediyor.

Gönüllü Ol Derneği ve Sakarya Berberler Odası iş birliğinde deprem bölgesine gelen berberler, afetzedelerin tıraş ihtiyacını karşılamak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yakınında çadır kurdu.

Çadırda gönüllü bir şekilde tıraş yapan ekibe, depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Bayrakçı ve Enes Tıraş da katıldı. Saç tasarımı konusunda uzmanlığı olan Bayrakçı ve Tıraş, çadırda nöbeti devralarak depremzedeleri tıraş etmeye başladı.

Bayrakçı, yaptığı açıklamada Kahramanmaraşlı olduğunu ve memleketindeki berberlere gönüllülük için ulaşamadığını belirterek, “Günde ortalama 400-500’i buluyor. Şu an 2 kişiyiz. Arada sırada destek olanlar oluyor. İnsanlarımız temiz gezsinler, o yüzden yapabildiğimiz kadar yapıyoruz” dedi.

Depremi yaşadığını ve kayıpları olduğunu dile getiren Bayrakçı, “Sevdiğimiz insanları kaybettik. Acılarımız hepimizin bir ama birlik istiyoruz, şu an birlik yok. Sadece berberlik değil, bayan bölümü gelsin. 71 ile sesleniyorum, onlar da gelsin. Hepsi çıksın gelsin. Ben elimden geldiğince destek veriyorum. Ücretsiz tıraş etsinler, bir şey olmaz. Kimse bir şey kaybetmez. Yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.

“Şehirdeki yaşam düzene binene kadar bu şekilde gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğim”

Kendisine ait kuaför dükkanının depremde yıkılmadığını anlatan Enes Tıraş ise, şunları kaydetti:

“Eve geçtim psikolojim bozuldu, kafayı yemek üzereyken kendi kendimi tıraş ettim, ardından psikolojimin düzeldiğini fark ettim. İnsanların da psikolojisini düzeltmek ve daha iyi hissetmeleri için kendime bir sırt çantası hazırladım. O sırt çantasıyla AFAD bölgelerinde gezerek, AFAD çalışanları, polisleri, orada tıraş ihtiyaçları olan insanları tıraş etmeye başladım ve buraya kadar geldim. Şehirdeki yaşam düzene binene kadar bu şekilde gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğim. İnsanlarımız bu şekilde gezmesin. Elimden gelen bu ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

“Ailemizde zaten 35’e yakın kaybımız var”

Tıraş, depremde yakınlarını kaybettiğini söyleyerek, “Depremde yeğenimi ve eniştemi kaybettim. Yeğenimi 2 gün boyunca 2 kolonun arasında çıkartamadım. 2 gün boyunca balyozla kırdım, oradan çıkarmaya çalıştım. Kafasına bere giydirdim. En son hilti ile deldik çıkardık. Eniştemin ölüsünü çıkardık. Ablama 2 gün sonra kucağında 6 aylık bebeğiyle beraber enkazdan çıkardık. Ailemizde zaten 35’e yakın kaybımız var, haber alamadıklarımız var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gönüllülerce kurulan çadırda depremzedelere tıraş yapılmaya devam ediliyor.