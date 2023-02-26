Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri öncülüğünde yüzlerce vatandaş, seccadesini alarak Topçu Meydanı’na gitti. Burada toplanan vatandaşlar, öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık, namaz sonrası dağıldı.

Depremde zarar gören evleri için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı

Depremde zarar gören evleri için yaptığı tuvalleri satışa çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da öğle namazını müteakip yüzlerce Müslüman, Topçu Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kıldı.

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