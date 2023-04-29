Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler için Doğanşehir Belediyesi tarafından Mevlit okutuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremden sonra Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaraların sarılmaya devam ederken Doğanşehir Belediyesi tarafından depremde vefat eden vatandaşlar için Kurucaova Mahallesi’nde Mevlit okutuldu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, burada yaptığı konuşmada, “Depremde yitirdiğimiz canlar için okutulan mevlid-i şerife katılarak okunan dualara ortak olduk. Bu vesileyle bir kez daha depremde vefat edenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.

Mevlide katılan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Doğanşehir İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.