Siirt kent merkezi Ensar Caminde ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler ve yaralananlar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Siirt kent merkezi Ensar Caminde ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler ve yaralananlar için Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede depremlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Ensar Caminde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan talebeler hatimler okudu, dua etti. Depremde vefat eden ve yaralanan vatandaşlar için hatim, dua ve zikir programı düzenlediklerini dile getiren Ensar Cami imamı Ramazan Toprak, depremlerin yaralarını hep birlikte el birliğiyle saracaklarını söyledi. Toprak, “Allah bütün kardeşlerimizin şehadetini en güzel şekilde kabul eylesin, rahmet eylesin. Acılı ailelerimize geride kalan büyüklerimize, kardeşlerimize de Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Bugün burada talebe kardeşlerimizle hatimler okundu, dualar edildi, zikirler yapıldı. Vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına ithaf eyledik. Rabbim kabul eylesin. Yüreğimizdeki bu acıyı biraz dindirmek adına kardeşlerimizde buradan bugün güzel bir birlikteliğimiz oldu. İnanıyoruz ki bütün ülkemizde kardeşlerimiz, okuyan yavrularımız, çocuklarımız medreselerde, Kur’an kurslarımızdaki hepsi bu kardeşlerimize okuyorlar, dua ediyorlar. Rabbim dualarımız kabul eylesin. Bizlere rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

Depremde hayatını kaybedenler için dua okumaya geldiğini söyleyen Ömer Demir adlı öğrenci, duaların kabul olması dileğinde bulundu. Demir, “Bugün camimizde depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için toplandık, dualar okuduk, salavatlar getirdik, Kur’an okuduk. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, acılı ailelere de sabırlar ihsan etsin” diye konuştu.

İsmail Fakirullah Toprak adlı öğrenci ise “Bugün camimizde depremde vefat eden kardeşlerimiz için toplandık. Burada Kur’an okuduk, dua ettik. Rabbim acılı ailelere sabırlar ihsan eylesin. Rabbim böyle bir felaketi bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. Depremde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet eylesin, geride kalan ailelerine de sabır ihsan eylesin inşallah” şeklinde konuştu.