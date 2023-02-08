10 ilde hissedilen binlerce kişinin vefat ettiği depremin ardından enkaz altında kalanlardan acı haberlerde geliyor. Kahramanmaraş’ta görev yapan Sındırgı Çıkrıkçı Mahallesi sakinlerinden sağlık personeli Seyfullah Çiçek’de depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler arasındaydı. Kahramanmaraş’tan memleketi Sındırgı’ya getirilen Çiçek’in cansız bedeni ikindi namazı sonrası Çıkrıkçı mahallesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Burhaniye tek yürek oldu

Burhaniye tek yürek oldu

Sağlık personeli olarak Kahramanmaraş’ta görev yaparken, meydana gelen depremde hayatını kaybeden Seyfullah Çiçek memleketi Sındırgı’da toprağa verildi.

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