Depremde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşlar unutulmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, 2023 yılı 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşların kabirlerinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı. 13 ilçede mezarı bulunan 30 vatandaş için belediye ekiplerince Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Aileler de depremde hayatını kaybeden yakınlarını unutmayarak, programa katıldı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.