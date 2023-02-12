Bandırma’da özel bir kolejde İngilizce Öğretmeni olarak çalışan Burcu Gümüş, daha sonra Hatay’a atanarak çalışmaya başladı. Gümüş, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Genç öğretmen Bandırma’nın Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verildi.

Balıkesir’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Balıkesir’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

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