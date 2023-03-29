Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Kilis’te düğün salonlarını ve kafeleri vatandaşa tahsis eden işletmecilere plaket takdim edildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası düğün salonlarını ve kafelerini vatandaşların hizmetine açan iş yeri sahiplerine plaketlerini takdim etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, "İlk andan itibaren organize olduk. Memleketimiz Kilis’te ve bölgemizde yaşanan büyük depremin ilk anlarından itibaren üstün bir gayretle organize olup, büyük çabalarla vatandaşlarımızın yanında olan düğün salonları, kafe sahipleri ve esnaf kardeşlerimize plaketlerini takdim ettik. Bu süreçte dükkanlarını, düğün salonlarını, kafelerini ve her sektörden iş yerlerini vatandaşlarımızın hizmetine sunan tüm esnaf kardeşlerimize, 7’den 70’e seferber olup ülkemizin her noktasından ilimize ve bölgemize yardım gönderen vatandaşlarımıza ve ilimizden bölgeye yardım göndermek için canla başla çalışan koca yürekli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.