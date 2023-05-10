Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Hatay’da bulunan 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Gaziantep’te ’Misafirin Var Gaziantep’ temalı konser verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Gaziantep’te ’Misafirin Var Gaziantep’ temalı konser verdi. Kentteki bir otelde düzenlenen konserde depremlerde kaybedilen koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz ile diğer vatandaşlar anısına şarkı ve türküler seslendirildi. Şarkı ve türkülerin seslendirilmesi esnasında konsere katılan bazı konuklar ise göz yaşlarına hakim olamadı.

Konserin organizatörü Mustafa Büyükuncu, önemli bir projeye imza attıklarını ve bu projeye ülke insanın sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Büyükuncu, "Depremde yıkılan Antakya Kültür Sanat Kongre Merkezi’ni yeniden yapma projesi içerisindeyiz. ’Misafirin var Gaziantep’ adı altında Antakya Medeniyetler Korusu’nu bu gece şehrimizde misafir ediyoruz. Etkinliklerimizin ilki olacak. Tamamıyla sivil gönüllülük hareketiyle başlayan bir proje. Toplumsal duyarlılığı artırmak öncelikli amacım. Projeye maddi manevi destek koyan arkadaşlarımızla birlikte finali de yapacağımız bir gece yaşamak istiyoruz. Biz depremi yaşadık, Hatay felaketi yaşadı. Gaziantep’te çok büyük destek oldu. Salonumuza yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Alamadığımız 5 bin kişi var. İkinci etkinliğimizi de en kısa sürede yapacağız. Gaziantep bunun meşalesini yaktı tüm şehirlerimizin de destek çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.