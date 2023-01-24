Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesinde 2 yaşındaki torununu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, ’’Hiçbir zaman depremin yaraları unutulmuyor. Sürsürü bölgesine halen uğramıyoruz” dedi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesinde 2 yaşındaki torununu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, ’’Hiçbir zaman depremin yaraları unutulmuyor. Sürsürü bölgesine halen uğramıyoruz” dedi.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde burada 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremde en çok can kaybı ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesinde oldu, burada 14 kişi yaşamını yitirdi. Çöken binada anne Fatma Yıldız (29) ve oğlu Doruk Abbas Yıldız’ın (2) cansız bedenleri çıkartılırken diğer oğlu Miraç Yıldız (9) ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dede Abbas Yıldız (63) gelini ve torununu kaybedişinin 3üncü yılında acı anları anlattı. Abbas Yıldız, ’’Hiçbir zaman depremin yaraları unutulmuyor. Sürsürü bölgesine halen daha uğramıyoruz. Cumhurbaşkanımız, depremler insanları öldürmüyor betonlar öldürüyor demişti. Kentsel dönüşümler artsa, daha iyi olur. Depremler öldürmüyor beton yığınları öldürüyor. 94’ten beri Elazığ’dayız. Bizim o yıkılan Dilek Sitesi 1986 yapımıdır. Orada sıkıntı vardı. Zaman zaman kentsel dönüşüme sokalım diyorduk. Kat yüksekliği verilmiyordu. Sürsürü Mahallesi deprem bölgesi. Elazığ’ın 3’te 2’si gitti. 25 bine konut yapıldı” diye konuştu.