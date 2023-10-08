Kahramanmaraş’ta depremde bacağı kırılan anne kedi ve yavru kediyi kendi imkanları ile tedavi edip iyileştiren dede ile torunu, iki kediye gözleri gibi bakıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binlerce sokak hayvanının hayatını da olumsuz etkiledi. Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde ikamet eden Ökkaş Kavgacı ve torunu Muhammet Kavgacı, deprem günü bacağı kırık anne kedi ve bir gözü hastalıklı olan yavru kediye sahip çıktı. Kendi imkanları ile anne kedinin kırık bacağını tedavi eden ve daha sonra yavru kedinin hastalıklı ve kapalı olan sol gözünü evdeki kremlerle tedavi eden dede ve torunu, anne ve yavru kedisine gözleri gibi bakıyor.

Deprem günü anne kedinin kırık bacağına rağmen yavrularını bulundukları eve taşıdığını ifade eden dede Kavgacı, o günlerde veteriner bulamadıkları için yaralı kedilere kendi imkanları ile baktıklarını ve artık ailenin bir parçası olduklarını söyledi. Dede Kavgacı, “Deprem gününde biz evden çıktıktan sonra 3-4 gün eve giremedik. Fakat bizim Bocuk kedimizi evin etrafında aradım ama bulamadım. Aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra bizim kedi gelirken 2 tane yavru ile birlikte geldi. Fakat kedinin sağ ayağı kırıktı, basamıyordu üzerine. Diğer yavruların da gözleri açılmamış ve kapalı kalmıştı. Biz torunumla birlikte kedinin kırık ayağını dondurma çubuğu ile bantla sardık. Yavruların da gözünün açılması için krem sürdük. Yalnız ikinci kedi yaralı olduğu için onu kurtaramadık, diğer kedinin bir gözü de kör kaldı. Şimdi onlarla birlikte yaşıyoruz. Bu kedi normalde sokak kedisi idi. Depremden sonra ailemizin bir kedisi oldu. Şu anda hep beraber yaşıyoruz, sürekli de bizleri yalnız bırakmıyor, evimize kadar çıkıyor” dedi.

Evinde biriktirdiği dondurma çubukları ile anne kedinin kırık ayağını dedesi ile birlikte tedavi eden Muhammet Kavgacı ise, “Deprem olmuştu, biz kedimizi bulamadık 5-6 gün, sonra birden 2 tane yavru ile birlikte geldi. Kedinin geldiğinde sağ ayağı kırıktı. Yukarı çıktım, kavanozun içerisinde dondurma çubuklarım vardı onları aldım, biraz da bandaj aldım. Hemen kedinin sağ kırık ayağını dedemle birlikte dondurma çubukları ile bandajladık. Getirdiği 2 yavru vardı, bir yavru çok yaralıydı, onu kurtaramadık. Diğer kedinin de sağ gözü kör kaldı. Kediler ailemizin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.