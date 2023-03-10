Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunan tarihi Vicina Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Adıyaman’ın Tut Çamiçi köyü ile Gölbaşı Yaylacık köyü arasından geçen Göksu Çayı üzerine kurulan Vicina Köprüsü, ticarette kullanılan İpekyolu üzerinde bulunuyor. Tarihi kaynaklara göre, Osmanlı döneminde yapılan ve 18. yüzyıl ile tarihlenen köprü iki kemerden oluşuyor. Kemerleri düzgün kesme taşlardan, diğer kısımlar ise moloz taşlardan örülen köprü 47,5 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde, yüksek kemeri 10,5 metre yüksekliğinde olan köprünün büyük kemeri depremde tamamen yıkıldı. Kültür varlığı olarak tescilli olan köprünün küçük tek kemeri depremde ayakta kaldı. Köprüye daha sonra köylüler tarafından ağaçlardan bağlantı yolu yaptı.

Köprünün yeniden restore edilmesini beklediklerini dile getiren Çamiçi köyü sakini Murat Çağlın, “Bu köprümüz yıllara meydan okuyan, aynı zamanda İpekyolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprümüzdür. 6 Şubat Pazarcık merkezli deprem sırasında yıkıldı. Bu olay bizi çok üzdü. Daha sonra devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Devlet büyüklerimizden köprünün restore edilmesini istiyoruz” dedi.