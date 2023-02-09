Kahramanmaraş merkezli depreme görev yeri Hatay’da yakalanan polis memuru Veysel Burak Köstekçi, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depreme görev yeri Hatay’da yakalanan polis memuru Veysel Burak Köstekçi, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere görev yeri Hatay’da yakalanan polis memuru Veysel Burak Köstekçi ve eşi, yıkılan binanın enkazında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan polis memurunun cenazesi, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine getirildi. Burada yapılan törenin ardından Köstekçi’nin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılan Köstekçi’nin 8 ay önce evlendiği eşi ise Mersin’de hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurunun eşinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenaze törenine Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve binlerce vatandaş katıldı.