BİTLİS (İHA) – Hatay’da görevliyken yaşanan depremde enkaz altında kalarak şehit düşen sözleşmeli er Ferhat Günaçtı, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİTLİS (İHA) – Hatay’da görevliyken yaşanan depremde enkaz altında kalarak şehit düşen sözleşmeli er Ferhat Günaçtı, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere Hatay’da yakalanan sözleşmeli er Ferhat Günaçtı’nın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehit asker, gözyaşları arasında Hıdırşah Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene katılan Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, “Bizim için zor imtihan oluyor. Bu işin üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ise Allah’ın izniyle yaşanan bu felaketin üstesinden geleceklerini dile getirerek, “Ateş düştüğü yeri yakıyor ama kardeşimiz Allah’ın izniyle şehadete kavuştu. Rabbim onun mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Tamer Atay tarafından şehit babasına Türk bayrağı verildi.