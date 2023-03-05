Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Romen vatandaşlar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede Romenlere kucak açtı.

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremin ardından Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Romen vatandaşlar, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan depremzede Romenlere kucak açtı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Gaziköy Romenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İskenderun’dan gelen 20 Romen aileye kapılarını açtı. Kozan belediyesi ev sahipliğinde Romen vatandaşlar için çadırkent oluşturulurken, ihtiyaçlarıysa Kozan Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı tarafından karşılanıyor.

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, psikososyal destek ekibiyle birlikte Romen depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedeler; devletin, vatandaşların ve yerel yönetimlerin destekleri ile zor günleri aştıklarını belirterek dualarla yardımlar için teşekkür ettiler.

Depremzede Gül Tiğrek, büyük bir afetten çıktıklarını belirterek, “İskenderun’da depreme yakalandık. Memleketimizi bıraktık buraya geldik. Canımızı kurtarmak için geldik. Allah herkesten razı olsun ”dedi.

Kozan Gaziköy Romenler Dernek Başkanı Yılmaz Tiğrek ise büyük bir afet atlatıldığını kaydederek “Depremzede yakınlarımız oradaydı bizde elimizden geldikçe sahiplenmeye çalıştık. Kozan belediyesinden ve Başkan Kazım Özgan’dan aldığımız büyük destek ile depremzedelerimizi mahallemize ağırlıyoruz. Hayat devam ediyor, çok büyük afet atlattık ve depremzedeler için elimizde geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatı ile depremin ilk anından buyana sahada olduklarını kaydederek tüm birimlerle ilçeye gelen ve ilçede ki depremzedelerin yaralarını devlet millet el ele dayanışma anlayışı içinde sardıklarını kaydetti. Kamalı yaklaşık 600 depremzede ailenin ilçede misafir edildiğini belirtti.