Depremde iletişimin sağlanmasına katkı veren Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği ve Türk Konferans Yönetimi ve gönüllüler kampta bir araya gelerek tatbikat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremden hemen sonra iletişim kanallarında sorun yaşanması nedeniyle amatör telsizciler devreye girdi ve iletişimi sağlamaya katkı verdi. Adana’da da Akdeniz Radyo Amatörleri Derneği ve Türk Konferans Yönetimi, 7/24 sürekli iletişim sağlayarak Akdeniz ve Türk Konferans üyelerinin deprem bölgesine yardımlarının ulaşmasını sağladı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerine bilgi aktardı. Depremden etkilenenlere yardım için gönüllüleri koordine etti. Akdeniz Radyo Amatörleri Başkanı Murat Zaza, Türk Konferansı Yönetimi Başkanı Harun Erin, Kozan Temsilcisi Hacı Keklik ve Ceyhan Temsilcisi Gökhan Bahar’ında diğer gönüllü amatör arkadaşlarıyla iletişimin sağlanmasında kritik rol oynadığı ifade edildi.

Her zaman afete hazırlık çerçevesinde Akdeniz Radyo Amatörleri ve Türk Konferansı ekipleri Adana Karataş ile Tuzla’da 4 günlük bir kamp düzenledi. Kampta yaşanabilecek afet kriterleri görüşülerek, tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikat sonrasında ekiplerin her türlü afet durumunda görev alarak iletişim ve yardımlarına devam edecekleri belirtildi.