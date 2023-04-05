Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde düşerek omurgası kırılan 60 yaşındaki Mahire Duran Özel Hatem Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tevfik Güç tarafından, başarıyla gerçekleştirilen omurga sabitleme ameliyatı sayesinde bel ağrılarından kurtulan Mahire Duran, ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

"Riskli bir ameliyattı, başarılı bir şekilde sonuçlandı"

Depremzedenin ameliyatının çok zor ve riskli olduğunu ifade eden Dr. Güç, “ Mahire teyze Gaziantep’in İslahiye ilçesin ’de kendi evinde deprem esnasında kaçmaya çalışırken sarsıntının etkisiyle yere düşmüş. Düştüğünde şoklu omurga kırığı meydana gelmiş. Bize başvurduğunda şiddetli ağrıları vardı. Fizik muayene, tetkik ve incelemelerimiz sonucunda Mahire teyzeyi ameliyata aldık. Ameliyat çok zor ve riskliydi. Şükür başarılı geçti. Ameliyat sayesinde ileride oluşabilecek felçlik riski de ortadan kalkmış oldu. Ameliyatın ertesi günü Mahire teyzeyi yürüttük. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Mahire teyze tekrar hastanemize kontrole geldi. Durumu gayet iyi” dedi.

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"

Depremde düşüp omurgasını kırmanın verdiği acı ve depremin psikolojik acısının dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Mahire Duran, “İslahiye’de meydana gelen depremde kaçmaya çalışırken, yere düştüm. Şiddetli ağrılarım vardı. Geceleri ağrılarımdan duramıyordum. Yeğenlerim beni Gaziantep’e getirdi. Özel Hatem Hastanesi’nde Dr. Tevfik Güç beni ameliyat etti. Ameliyat sonrası rahatlıkla yürüyebiliyorum. Ağrılarım kalmadı. Ne kadar teşekkür etsem az. Dr. Tevfik beye ve Hatem Hastanesi’nde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok zor günler yaşadık. Ben kızımı, damadımı ve torunlarımı kaybettim. Bugünlerde canla başla çalışan doktorlara ve sağlık çalışanlarına da minnettar olduğumu belirtmek isterim. Onlar ailelerini bırakıp, görevleri başında biz depremzedelerin yaralarını sarmak için fedakârca çalıştılar” diye konuştu.