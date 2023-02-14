Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından oluşabilecek kafa travmaları ve enkazdan depremzedeleri çıkarırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, önemli uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından oluşabilecek kafa travmaları ve enkazdan depremzedeleri çıkarırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, önemli uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, kafa travmaları ve enkazdan depremzedeleri çıkarırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Deprem sırasında kafa travmasından korunma yöntemlerinden bahseden Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, “Deprem ya da herhangi bir kaza anında kafamızı koruma altına almamız kafa travmasından korunma yollarının başında gelmektedir. Zaten beynimiz normalde kemik bir yapı içinde olduğundan dolayı korunaklıdır. Ancak hayati bir kaza ya da deprem sonrasında yaşanan travmadan dolayı ölümlerin yaklaşık olarak yarısı beyin kanamalarına bağlı hasarlardan dolayı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla beyin travmalarında kişinin kendini koruması ölüm riskini yüzde elli oranında azaltmaktadır. Deprem uzmanlarının anlattığı gibi deprem anında kendimize yaşam üçgeni oluşturduğumuz bir yerde cenin pozisyonunda kalarak ellerle kafamızı koruma altına almak, kafanın alacağı birçok darbeden koruyacaktır” dedi.

“Kişiyi enkaz altından çıkarırken kara travması ile birlikte omurga yaralanmaları da çok önemli”

Deprem sırasında kafa travması almış birine ilk müdahalenin nasıl olması gerektiğinden bahseden Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir cerrahlarından Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, “Kişinin deprem sırasında kafasından yara aldığını düşünüyorsak, ilk yapılacak olan şey kafasını koruma altına alarak enkazdan çıkarmaktır. Boyunla beraber kafatasının hareketsiz kalması çok önemlidir. Kişiyi enkazdan çıkartma sırasında hem konuşarak hastanın durumunu anlamaya çalışmak hem de vücuduyla ilgili sorular sorarak genel durumu ve beynin kaza sırasında uğradığı durumla ilgili bir fikir edinmeye çalışmak gerekmektedir. Yaşadığımız son depremde de gördüğümüz gibi sağlık ekipleri bunu gayet güzel uyguluyorlar. İlk müdahaleden sonra kişinin kolunda, belinde, bacağında ya da herhangi bir yerinde ağrı, uyuşma ya da güçsüzlük varsa omurga yaralanmasını da hesaba katarak hastanın mobilizasyonuna maksimum düzeyde dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü hastayı enkaz altından çıkarırken kafa travması ile birlikte omurga yaralanmalarını arttırma riski çok fazladır. Bu yüzden usulüne uygun alınabilecek maksimum tedbirlerle yaparsak bu tür riskleri en aza indirmiş oluruz. Hastaya iyilik yapalım derken uygun olmayan enkazdan çıkartma yolları ve taşıma metoduyla hastaya daha çok zarar verebileceğimizi unutmayalım. Şu an gündem deprem olduğu için depremi örnek vererek söylüyoruz ama bir araba kazasında ya da farklı bir kazada da bu uyarılara dikkat etmekte fayda vardır. Dikkat ederseniz kazalarda, depremde biri kurtarılırken ilk olarak hastaya boyunluk takılır. Bu da kafanın ve boynun hareket etmemesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizde bir daha böyle bir trajedinin yaşanmaması dileğiyle” şeklinde konuştu.