Gaziantep Nurdağı’nda depremde yaşamını yitiren Cengiz Ertürk isimli polis memurunun yaşlı annesine Antalya’nın Manavgat ilçesindeki meslektaşları sahip çıktı.

Manavgat Kaymakamlığına gelen ve deprem ile ilgili işlem yaptırmak isteyen yaşlı kadının Gaziantep Nurdağı’nda meydana gelen depremde yaşamını yitiren Hasanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Cengiz Ertürk’ün annesi olduğunu öğrenen polis memurları, yaşlı kadının işlemlerinin kısa sürede tamamlanması için seferber oldu.

Yaşlı polis annesinin işlemlerini kısa sürede tamamlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Şükrü Korucu, koluna girdiği yaşlı kadını ekip otosuyla kaldığı yere kadar götürdü.

Nurdağı’nda depremde yaşamını yitiren 55 yaşındaki polis memuru Cengiz Ertürk’ün emeklilik için gün saydığı ve 3 ay sonra emekli olacağı bildirildi.