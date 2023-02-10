Polis memuru Uğur Çalta (35), eşi Şeyma Çalta (30), oğlu Mehmet Akif Çalta (9) ve kızı Defne Sare Çalta (5) için ilk olarak Niğde Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök katıldı. Emniyetteki törenin ardından Çalta ailesinin cenazeleri, merkeze bağlı Dikilitaş köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Uğur Çalta, eşi ve iki çocuğu, memleketi Niğde’de toprağa verildi.

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