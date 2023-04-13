Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler depremde vefat eden öğretmenleri için iftar programı düzenledi.

Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmış ve yapılan çalışmalar sonucunda iki çocuğu ile birlikte cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kardeş okul Ankara Keçiören Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adıyaman Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nun katkıları ile Samsat Belediyesi çok maksatlı salonda düzenlenen programa Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okunan mevlit ve yapılan duaların ardından program ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Çelik, depremde kaybettikleri Damla öğretmen ve vefat eden bütün eğitim camiası elamanlarına vefa göstergesi olarak bir program düzenlediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, "Damla hocamız sevilen sayılan bir öğretmenimizdi aramızdan ayrılışı okul olarak hepimizi derinden üzdü. Kendisine tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesi ve okulumuzun her ferdine başsağlığı diliyoruz" dedi.