Adana’da faaliyet gösteren bir derneğin üyeleri, Hatay’da depremde hayatını kaybeden çocukların mezarına süper kahraman kostümleri giyerek rüzgar gülü bıraktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en çok etkilenen illerinden biri de Hatay oldu. Hatay’da deprem nedeniyle binlerce çocuk hayatını kaybederken Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için kente gitti. Süper kahraman kostümleri giyen dernek üyeleri Arsuz ilçesinde çocuklarla kutlamalara katıldı. Ardından depremde hayatını kaybeden çocukların mezarlarına giden dernek üyeleri dua edip rüzgar gülü bıraktı.

Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, “Ben hayatımı adeta çocuklara adadım. Depremde ölen çocuklara çok üzüldüm. İlk deprem olduğundan bu yana bizler sahadayız. Çocuklarla sürekli etkinlikler yapıp onların moral ve motivasyonunu sürekli yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ölen çocuklarımızı da unutmadık ve onların kabirlerine rüzgar gülü bıraktık. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.