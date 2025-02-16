Hatay’da 6 Şubat depremlerine yoğun bakımda 1 yaşındayken yakalanan ve kayıtlara "öldü" olarak geçilen anne ve babasının 2 hafta aradığı Asiye Beren Kızıldağ, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Asiye bebeğe yapılan işlemle solunum yolu güvenliği ve besleme kolaylığı sağlandı.

Hataylı İrem ve Alihan Kızıldağ çifti 2 Şubat 2022 tarihinde Asiye Beren ismini verdiği bebeklerini kucaklarını aldı. Fakat Asiye Kızıldağ daha 2 günlük iken topuktan kan alındığı nöbet geçirdi. Yoğun bakıma alınan Asiye Beren’e detaylı sağlık taraması sonrası dravet sendromu dirençli epilepsi teşhisi konuldu.

Kayıtlara ’öldü’ olarak geçen çift 2 hafta kızlarını aradı

Asiye bebek, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi edildiği esnada 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depreme yakalandı. Asiye Kızıldağ, depremde hasar alan hastanede yaralandı. Depreme evlerinde yakalanan İrem ve Alihan Kızıldağ çifti kayıtlara "öldü" olarak geçince, 1 yaşındaki Asiye Kızıldağ Adana’ya sevk edilerek tedavisine burada devam edildi. Depremin şokunu ve yaralarını bir nebze saran Alihan ve İrem Kızıldağ çifti 1 yaşındaki kızlarını armaya başladı. 2 hafta boyunca kızlarını arayan çift, minik Asiye’yi Adana’da bir doğum hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatarken buldu.

Eskişehir’de tedavisine devam ediliyor

Daha sonra Adana’dan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen minik Asiye buradaki tedavisinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Epilepsi hastası ve yutma disfonksiyonu olan Asiye Beren Kızıldağ’a, Eskişehir’de yarım saatlik bir operasyon ile solunum yolu güvenliği ve besleme kolaylığı sağlandı. Şu anda durumu stabil olan Asiye Beren’in anne ve babası Eskişehir Şehir Hastanesi doktor ve personeline teşekkür etti. Aileden anne İrem Kızıldağ’ın kızlarının tedavisi için geçici olarak Eskişehir’e yerleştiği, baba Alihan Kızıldağ’ın ise Hatay’a gidip geldiği öğrenildi.

"Nöbetin nerede, ne zaman geleceği belli olmuyor"

Hatay’daki hastanede kızlarını kaybeden ve 2 hafta sonra bulan İrem Kızıldağ, "Kızım epilepsi hastası, doğduktan bir gün sonra ilk nöbetini geçirdi. Biz Hataylıyız. Depremden sonra elektrikler kesilince kızım oksijensiz kaldı ve beyni oldukça hasar gördü. Burada trakeostomi ameliyatı gerçekleştirildi. Hocamız sağ olsun, çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Hastaneden çok memnunuz. Epilepsi nöbetiyle yaşamak çok zor oluyor. Nöbetin nerede, ne zaman geleceği belli olmuyor. Dışarı çıktığınızda ne olacağını bilmiyorsunuz. Sürekli endişeliydik, epilepsi zor bir hastalık. Burnunda nazogastrik bir sonda vardı, riskleri oldukça fazlaydı. Seviye artması sonucunda mamanın akciğere kaçma ihtimali vardı. Duygu hocamız sağ olsun, bu gibi durumlar yaşanmasın diye karın bölgesinden bir PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) açıldı ve memnun kaldık. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi, şu an gayet iyi gidiyoruz" dedi.

Kızının tedavisi hakkında konuşan Alihan Kızıldağ ise, "Kazım hocamız da her zaman bizimle ilgilendi. Bize her konuda destek oluyorlar, sağ olsunlar. Kızımızın hastalığından dolayı buradayız. Hatay’da çalışıyorum, Eskişehir’e gidip geliyorum. Bazı şeyler düzelene kadar burada tedaviye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Solunum yolu güvenliği ve besleme kolaylığı sağlıyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman, "3 yaşındaki hastamız dirençli epilepsisi serebral parsi olan bir hasta. Ağızdan alması gereken gıdaları yutma disfonksiyonu olduğu için yeterince alamıyor. Beslediği zaman solunum yoluna kaçırma ihtimali nedeniyle de hayatı tehlikesi oluyor. O yüzden bu tarz hastalarda tüplü besleme öneriyoruz. Tüplü besleme de aslında en yaygın yol burundan, mideye bir kateter göndererek yapılan nazogastrik tüplü beslemedir. Fakat bunu çok uzun süre kullanamıyoruz. Hem konfor hem de güvenlik açısından nazogastrik sondayla uzun süre beslemeyi artık eskisi kadar kullanmıyoruz. Çünkü 90’lı yıllarda yurt dışında başlayıp sonra ülkemize olan ve çocuklarda da giderek yaygın şekilde yapılmaya başlayan perkütan endoskopik gastrostomi yöntemi ile beraber mideyi cilde bir tüp yoluyla ağızlaştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem ve genel anestezi ile yapılıyor. Bu hem hastaya hem de bakım verene çok ciddi bir konfor, solunum yolu güvenliği ve besleme kolaylığı sağlıyor. Hastamızda da bunu uyguladık. Gayet de güzel, yara yerinde hiçbir problem olmadı. Genellikle insanların özellikle yara yeri enfeksiyonu ya da bu tüpe bakabilir miyiz, besleyebilir miyiz gibi bir kaygıları oluyor ama hiçbir problem olmadı. Daha önce bu şekilde birçok hastamızı açmış bulunduk. Eskişehir’de de yaygınlaştırmak istiyoruz. Özellikle ihtiyacı olan, yutma disfonksiyonu, sinir sistemi, baş ve boyunu etkileyen kronik hastalarda veya kas hastalığı gibi ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda uzun vadeli gastrostomi hayat kurtarıcı ve ciddi konfor sağlayan bir yöntem. 8 aydır burada çalışıyorum ve gözlemlediğim kadarıyla gastrostomiye karşı bir önyargı var. Özellikle biz hastalarımıza bunu anlatıyoruz. Yara yeri enfeksiyonu ve tüp bakımı açısından korktukları kadar yüksek komplikasyonlar yok. Güvenli bir şekilde bu tüpü açıyoruz. Anestezi ile ilgili problemler ve sorunlar oluyor. Onları özellikle dikkate alıyorlar. Fakat aslında bu hastalara başka anestezi ile olan bir işlem uygulandığından farklı bir risk veya komplikasyon barındırmıyor" dedi.