Enkaz altında çıkan ailelerin acı bekleyişi bir yana bina moloz yığınları altında kalan akrabalarına çaresizce bekleyen ailelerin gözü yaşlı, boynu bükük durumları yürek yaktı. İhlas Haber Ajansı’nın çektiği fotoğraflar depremin acı izlerini tekrar gözler önüne serdi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirinin çektiği fotoğrafların acı hikayesi yürekleri dağladı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan ve 44 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremde çekilen fotoğraflar yürekleri yaktı.

Kursiyerlerden depremzedeler için yardım seferberliği

Kursiyerlerden depremzedeler için yardım seferberliği

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