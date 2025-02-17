Hatay’da yaşayan 16 yıllık çift Sadık Kodalak ve Şükran Kodalak, ailesiyle birlikte depremde kaldıkları çadırı iş yerine dönüştürüp köftecilik yaparak hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olan depreme Sadık Kodalak ile ailesi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yakalandı. Depremde evleri yıkılmayan Kodalak ailesi, evden sağ salim çıkarak kurtuldu. Evlerinin yanındaki hasarlı bina nedeniyle evlerine giremeyen Kodaklı ailesi, depremden sonra çadırda yaşamaya başladı. Hasarlı binanın yıkılıp enkazının da kaldırılmasıyla Kodalak ailesi, evlerine taşınarak yaşamaya başladı. Depremden önce nakliye işi yapan baba Kodalak, depremden sonra köftecilik yapmaya karar verdi. Deprem boyunca kaldıkları çadırı iş yerine dönüştüren aile köfteciliğe başladı. Depremde Kodalak ailesine ev olan çadırda iki aydır köftecilik yapan baba Kodalak, çadırda 16 yıllık eşiyle birlikte köfte satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

"Depremden sonra kaldığımız çadırı da iş yeri olarak kullanmaya başladık"

Depremde kaldıkları çadırı iş yerine dönüştüren baba Sadık Kodalak, "Depremden sonra bu çadırın içinde yaşıyorduk. Evimizin yanında sıkıntılı bir bina vardı. Sorunlu bina üzerimize yıkılma korkusuyla evimize geçemedik. Binayı yıkıp enkazını kaldırdıktan sonra evimize geçtik. Depremden sonra kaldığımız çadırı da iş yeri olarak kullanmaya başladık. Burada eşim ve çocuklarımla birlikte çalışıyoruz. Burada köftecilik yapıyoruz. Memleketimizde fazla insan olmadığı için akmasa da damlıyor misali geçiniyoruz. Eşim ve çocuklarım yanımda olduktan sonra başka bir şey istemem. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Katkılarını ve desteklerini inkar edemeyiz. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle en kısa zamanda Allah’ın izniyle ayağı kalkacağız" dedi.

"Ben ve eşimin desteğiyle çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz"

Depremden sonra eşiyle birlikte çadırda köfte yapan Şükran Kodalak ise, "Eşimle birlikte 16 yıldır evliyim. Bir kız ile bir oğlan çocuğum var. Köfteci Sadık olarak başladık. Burada köftecilik yapıyoruz. Depremden sonra kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah işlerimiz iyi gidiyor. Eşimle beraber çalışıyorum. Eşime yardım ediyorum. Ben ve eşimin desteğiyle çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Depremden sonra dışarıda kaldığımız için çadırımız oldu. Bir süre çadırda kaldıktan sonra evimize geçtik. Çadırımızı da iş yeri olarak kullandık" ifadelerini kullandı.