Adıyaman’da depremde hayvanlarını kaybedenlere küçükbaş hayvan dağıtıldı.

6 Şubat depreminde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara 11 bin 203 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı. Adıyaman’da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 11 bin 203 adet küçükbaş hayvan, depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlara dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yakınlarında yapılan hayvan tesliminde hayvanlarını alan vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ve oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Depremden dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin giderildiğini söyleyen vatandaşlar, "Hayvanlarımız enkaz altında kalarak telef olmuşlardı ama devletimiz sağ olsun ölen hayvanlarımız kaç adetse bizlere de o kadar yeni hayvanlar verdiler. Oldukça mutluyuz şuan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 11 bin 203 küçükbaş hayvanın dışında bin 90 adet ise büyükbaş hayvanın dağıtımının yapıldığı belirtildi.