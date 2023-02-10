Cenazeye, Uğuz ailesinin yakınları, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, Silifke Emniyet Müdürü İsmail Petek ve çevik kuvvet polisleri de katıldı.

Polis memuru Şuayip Uğuz’un babasının da 1992 yılında toprak yüklemesi yaparken, göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hatay’ın Hassa ilçesinde görevli polis memuru Şuayip Uğuz ve ailesi, yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki evlerinin yıkılması sonucu göçük altında kaldı.

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