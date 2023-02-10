Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Polis Memuru Şuayip Uğuz, eşi Nesrin, kızları İkranur, Meryem İlsu, oğulları Necati ve İsmail Mersin’in Silifke ilçesinde toprağa verildi.
Hatay’ın Hassa ilçesinde görevli polis memuru Şuayip Uğuz ve ailesi, yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki evlerinin yıkılması sonucu göçük altında kaldı.
9 Şubat Perşembe günü göçük altından çıkarılan 6 kişilik Uğuz ailesinin cenazesi, Silifke’nin Atayurt Mahallesindeki baba ocağından alının helalliğin ardından aynı mahallede bulunan Doğancı Mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.
Polis memuru Şuayip Uğuz’un babasının da 1992 yılında toprak yüklemesi yaparken, göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Cenazeye, Uğuz ailesinin yakınları, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, Silifke Emniyet Müdürü İsmail Petek ve çevik kuvvet polisleri de katıldı.
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