Gözde Öztürk için ilk olarak Karşıyaka Mahallesi’ndeki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Genç sporcu, alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülyalı ilçesinde toprağa verildi.

Kadınlar Voleybol 2. Lig takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı’nda forma giyen Gözde Öztürk (24), deprem nedeniyle Hatay’da kaldığı enkaz altına hayatını kaybetti. Gülay ve Zahid çiftinin 3 çocuğundan biri olan voleybolcu Öztürk’ün cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu’ya getirildi.

Ev hanımları depremzedeler için tezgahın başına geçti

Ev hanımları depremzedeler için tezgahın başına geçti

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