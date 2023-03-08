Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, depremde hayatını kaybeden kadınların yakınları mezarlıklara çiçek bırakıp gitti.

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, depremde hayatını kaybeden kadınların yakınları mezarlıklara çiçek bırakıp gitti.

Kahramanmaraş merkezli medyana gelen şiddetli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar mezarlıklarında anıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı’nda yürek yakan görüntüler çıktı. Yakınları mezarlıklara karanfil, papatya, gül gibi çiçekler bırakarak gitti. Görenlerin yüreklerine bir kez daha ateş düşerken, mezarlıklar rengarenk oldu.