Adana’da meydana gelen depremde vefat eden 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı’nda, hayatını kaybedenlerin yakınları, kiminin tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin oyuncağını, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazdı.

Adana’da meydana gelen depremde vefat eden 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı’nda, hayatını kaybedenlerin yakınları, kiminin tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin oyuncağını, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana’da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu Kabasakal Mezarlığı’nda depremzedeler için açılan mezarlığa defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise mezarlığı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mezara gelen ailelerin depremde ölenlerin kabrine bıraktığı eşyalar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Kimi mezara oyuncak koyarken, kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kiminin çok sevdiği futbol takımının formasını koyması herkesi ağlattı. Mezara gelen bazı ailelerin de mezar tahtasına ölenlerin fotoğraflarını koyup altına da çok duygusal mesajlar yazdıkları görüldü

Tutar Apartmanı’nda hayatını kaybeden Atilla, Zeynep, Gülşen ve Hilal Erdoğdu ailesinin yakınları da mezara fotoğraflarını koyanlardan. Hepsinin birlikte çektirdiği fotoğrafı görenler gözyaşlarını tutamadı.

Merve İnci isimli bir genç kız ise çok sevdiği öğretmeni Zuhal Taşkın’ın kızlarıyla birlikte Hasan Alpargün Apartmanı’nda hayatını kaybettiğini belirterek, “Öğretmenimin mezarını arıyorum ama bir türlü bulamadım. Bütün mezarlığı gezdim ama yok. Onu çok seviyordum çok iyi bir insandı” dedi.