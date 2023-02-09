Depremde hayatını kaybeden çiftin cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Herdem ve eşi Şerife Herdem’in cenazeleri memleketleri Kayseri’ye getirildi. Herdem çiftinin cenazesi Hacılar Cami Kebir’de öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Herdem ve eşi Şerife Herdem, memleketleri Kayseri’de son yolculuklarına uğurlandı.

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