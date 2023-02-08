Depremde Kahramanmaraş ve Hatay’da hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, memleketleri Mersin’in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde Kahramanmaraş ve Hatay’da hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, memleketleri Mersin’in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybına neden oldu. Depremde Hatay’da hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğba Güneş ile Kahramanmaraş’ta yaşamını yitiren Fatih Şen ile eşi Reyhan Şen’in cenazeleri, memleketleri Mersin’e getirildi. Vefat edenlerden Tuğba Güneş’in cenazesi Erdemli ilçesi Alata Mahallesi’nde bulunan Alata Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Şen ile eşi Tuğba Şen’in cenazesi ise Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Aileleri, yakınları ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze törenlerinde gözyaşları dinmedi.