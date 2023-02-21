Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Hatim programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Hatim programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Mevlid-i Şerif ve Hatim programıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Mevlid-i Şerif icra edilirken programın sonunda ise yüzyılın felaketinde yaşamını yitiren on binlerce vatandaş için okunan hatimlerin duası yapıldı. Programda, depremin yaralarının sarılması için devletin ve milletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğuna dikkat çekilerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.